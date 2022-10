Pyrénées-Atlantiques : pose de la première pierre de la maison Âge et Vie à Sault-de-Navailles

La caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et l’organisme Âge et Vie ont lancé la construction d’une nouvelle résidence à Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques). Ce projet vise à multiplier la construction de maisons répondant à une démarche innovante pour l’immobilier dédié aux seniors. L’inauguration de la pose de la première pierre s’est déroulée le 27 septembre 2022 en présence de Paul Carite, le directeur régional de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, et de Michel Dupuy, le maire de Sault-de-Navailles.

La résidence Âge et Vie sera constituée de deux maisons accueillant chacune huit personnes en perte d’autonomie. Les bâtiments seront aménagés sur un terrain de 2 400 m². L’infrastructure disposera également de huit chambres d’environ 30 m², d’un salon, d’une salle de restauration et d’une cuisine. Des espaces pour les auxiliaires de vie seront aussi aménagés à l’étage. Certaines d’entre elles pourront se loger avec leur famille au sein de la résidence afin d’assurer un accompagnement personnalisé.

La résidence Âge et Vie de Sault-de-Navailles devrait accueillir ses premiers locataires à la fin de l’année 2023.