Pyrénées-Atlantiques : phase finale de la rénovation du jardin public de Salies-de-Béarn

À Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), le projet de rénovation du jardin public arrive bientôt à son terme. La dernière phase des travaux, qui concerne l’entrée de la rue des Bains et celle du jardin public, a débuté le 22 août 2023. Ce parc public, ouvert pour la fête du sel le 7 septembre 2023, propose un accès entièrement sécurisé et adapté aux personnes à mobilité réduite, aux enfants et aux familles.

Courant septembre, le kiosque à musique sera repeint pour lui redonner son aspect d’origine, tandis que la fontaine sera remise en fonctionnement. Les plantations auront lieu entre novembre et décembre 2023. Au total, 145 arbres, 68 arbustes et des massifs de plantes vivaces et de graminées seront mis en place afin de préserver la diversité végétale et de créer un espace verdoyant au cœur de la ville.

Cette initiative, réalisée avec un budget d’environ 1,3 million d’euros, vise à donner une nouvelle vie à ce jardin de la commune. Elle permettra la rénovation complète de l’aménagement paysager, des zones de détente, des aires de jeux et des chemins de promenade.