Pyrénées-Atlantiques : ouverture officielle du pôle d’échange multimodal de Bayonne

La gare de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a été rouverte officiellement le 20 octobre 2022. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, et d’Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. La gare a été transformée en un « pôle d’échange multimodal » pour faciliter les transitions entre le transport ferroviaire et les autres modes de transport. Le nouveau pôle accueille les lignes de Tram’busT1-T2, les bus reliant les communes de Biarritz, de Boucau, du Seignanx et de Mouguerre. S’y ajoutent les lignes de cars du sud des Landes.

Afin de fluidifier les échanges et d’accueillir les voyageurs en toute sécurité, un parvis extérieur d’environ 5 000 m2 et une gare routière ont été aménagés. Le parking de la gare a été agrandi, et un nouveau garage à vélos a été installé. Les voies d’accès et le quai ont aussi été entièrement rénovés, avec une attention particulière à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Le budget total de l’opération s’élève à plus de 30 millions d’euros.