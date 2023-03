Pyrénées-Atlantiques : ouverture du pôle santé Simone-Veil à Mourenx

Le pôle santé Simone-Veil, à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), vient d’ouvrir ses portes le 6 février 2023. Ce complexe permet ainsi aux habitants de la commune et des villes voisines de consulter des professionnels de santé dans un seul et même lieu totalement réhabilité. La mise en service de cet équipement fait suite à de longs mois de travaux pour rénover et transformer l’ancien Défi Mode en ce nouveau pôle santé. Ce sont environ 1 100 m² de superficie qui ont été entièrement réhabilités. Plus de 30 professionnels de santé dont des médecins généralistes, des dentistes, des infirmiers ou encore des ophtalmologues sont présents au quotidien dans ce bâtiment plus spacieux et plus moderne.

Le chantier a nécessité une enveloppe de 2 millions d’euros, financée à hauteur de 40 % par des subventions. Précisons que l’aménagement de ce pôle santé a pour objectif de lutter contre la désertification médicale dans cette commune, et aussi d’offrir de meilleurs services à ses habitants.