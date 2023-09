Pyrénées-Atlantiques : ouverture du pôle santé de Lons d’ici à la fin de l’année 2023

Le chantier de la future maison médicale de Lons (Pyrénées-Atlantiques) devrait être achevé d’ici à la fin de l’année. Situé à proximité du boulevard de l’Europe, ce pôle santé prendra place dans un bâtiment en R+2, d’une surface totale de plus de 3 000 m². Il proposera une offre diversifiée associant, entre autres, des soins de premier recours (soins primaires), un laboratoire d’analyses, une pharmacie et un plateau sport. L’équipement sera aussi doté d’une micro-crèche et d’un parking d’une capacité de 146 places.

Dessiné par l’architecte palois Julien Camborde, le site a été imaginé pour attirer une nouvelle génération de praticiens. Entièrement connecté, il proposera des cabinets sur mesure pour les médecins et les paramédicaux. Les secrétariats, les salles de repos et d’attente seront mutualisés à la demande afin d’apporter un service optimal. Enfin, une grande salle de réunion est prévue pour recevoir de jeunes médecins et des internes.