Pyrénées-Atlantiques : ouverture du nouveau centre culturel Peyuco-Duhart, à Saint-Jean-de-Luz

La construction du centre culturel Peyuco-Duhart de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), qui avait débuté en 2021, s’est achevée à la fin de l’été. L’inauguration de cet équipement a eu lieu le 7 septembre 2023 en présence d’une délégation d’élus de la région. Ce nouveau lieu de spectacle accueille désormais diverses représentations artistiques.

Le centre dispose d’une salle de spectacle d’une capacité de 1 000 spectateurs et d’espaces servant de résidences d’artistes. Il abrite aussi des salles d’apprentissage musical, théâtral et de danse. Au total, plus de 10 millions d’euros ont été investis dans sa construction. Le financement a été assuré par la ville de Saint-Jean-de-Luz, la Communauté d’agglomération Pays basque et le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et la direction régionale des Affaires culturelles ont également subventionné le projet.

Ce nouvel espace va permettre de soutenir l’activité culturelle et artistique dans la commune et dans la Communauté d’agglomération Pays basque.