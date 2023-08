Pyrénées-Atlantiques : ouverture du centre de valorisation du patrimoine d’Ostabat d’ici au premier semestre 2024

Le futur centre de valorisation du patrimoine gastronomique et agricole du village d’Ostabat (Pyrénées-Atlantiques) est en construction. Les travaux ont commencé en juin 2023 et le bâtiment devrait voir le jour d’ici le premier semestre 2024. Il sera conçu dans le respect des enjeux climatiques et environnementaux, et abritera un espace d’exposition consacré aux panoramas des vallées d’Oztibarre, de Cize et d'Amikuze. Il accueillera aussi un restaurant qui proposera des produits issus de l’agriculture locale.

Ce centre de valorisation servira à promouvoir le patrimoine des territoires traversés par le chemin de pèlerinage qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice. Il offrira également au public des clefs de lecture pour décrypter les paysages ruraux autour du village d’Ostabat.

Le centre fait partie du projet Ostavals, porté par la Communauté d’agglomération du Pays basque. Mobilisant un investissement de 1,6 million d’euros, le programme global inclut la construction de logements sociaux et d’un foyer d’hébergement pour les adultes en situation de handicap.