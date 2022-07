Pyrénées-Atlantiques : ouverture aux visites du fort du Portalet à Urdos

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Monument historique Supprimer Valider Valider

À Urdos, le public peut de nouveau découvrir le site historique du fort du Portalet.

Le fort de Portalet à Urdos (Pyrénées-Atlantiques), fermé durant deux ans en raison de travaux de restauration, a rouvert ses portes le 5 juillet 2022. Lancées par la Communauté de communes du Haut-Béarn et le département des Pyrénées-Atlantiques, les opérations ont permis d’enlever la végétation sur une grande partie de l’édifice, de consolider les murs dans les galeries basses du fort, de renforcer la structure du pont de l’Enfer (menant au fort) et de créer deux passerelles d’accès, l’une sur le chemin de la Mâture et l’autre le long de la route nationale.

Selon les collectivités, les travaux réalisés ont pour objectif de protéger un site témoin de l’histoire. Rappelons que le fort de Portalet a été à l’origine un bâtiment militaire érigé pour protéger la frontière espagnole. Il fut ensuite transformé en prison pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir un lieu touristique.