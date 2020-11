Pyrénées-Atlantiques - Oloron-Sainte-Marie : plusieurs chantiers urbains prévus durant la semaine du 23 novembre 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Rénovation urbaine Supprimer Circulations Supprimer Valider Valider

La mairie d’Oloron-Sainte-Marie prévoit de réaliser plusieurs travaux urbains durant la semaine du 23 novembre 2020.

Les chantiers urbains envisagés par la mairie d’Oloron-Sainte-Marie débutent au niveau de plusieurs rues de la commune, occasionnant une circulation perturbée. La rue Léon-Jouhaux sera réduite à une voie avec une circulation alternée en raison d’opérations d’élagage du 23 au 24 novembre 2020. La rue Ambroise-Bordelongue accueillera des travaux similaires les 24 et 25 novembre 2020. La réduction du passage à une voie de la rue Auguste-Peyré et du giratoire Marie-Josèphe de Beauregard s’étalera sur une période plus importante. Les travaux de réparation des conduites défectueuses du réseau Orange commenceront le 23 novembre 2020 et s’achèveront le 4 décembre 2020.

Certaines rues d’Oloron-Sainte-Marie seront interdites à la circulation et au stationnement durant des périodes données. Ce sera notamment le cas sur la rue de la Filature pour des travaux de réparation de cheminées le 25 novembre 2020. La mairie souhaite également ajuster la hauteur des coussins berlinois de la rue Louis-Barthou le 23 novembre 2020. La navette urbaine de remplacement équipée d’une rampe d’accès pour les personnes en situation de handicap peine en effet à franchir ces ralentisseurs.