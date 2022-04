Pyrénées-Atlantiques : livraison des deux derniers bâtiments du quartier Kléber à Biarritz fin avril 2022.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), l’aménagement de la ZAC de Kléber entre dans sa dernière phase.

La transformation du site de Kléber à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) en quartier d’habitation a débuté il y a quelques années. L’objectif de cette opération d’aménagement urbain est de permettre à la Ville de proposer de nouvelles habitations et de répondre aux besoins des candidats potentiels à l’achat et à la location immobilière. Ainsi, le projet prévoit, sur un site de 4 hectares, la construction de 268 logements locatifs sociaux, mais aussi de plus 2 000 m² de bureaux, de 1 000 m² dédiés au pôle médical et d’environ 1 900 m² de surfaces commerciales. Le coût de l’opération s’élève à 100 millions d’euros.

La phase actuelle de l’aménagement porte sur la réalisation des deux derniers bâtiments. Ceux-ci devraient être livrés d’ici à la fin du mois d’avril 2022. Le domaine public situé en périphérie de ces bâtiments de l’avenue Kléber, va être également aménagé. Voirie, trottoirs, places de stationnement et espaces verts sont notamment prévus au programme. En outre, le giratoire sur l’avenue Kléber et le boulevard de Cascais sera repris. Ces travaux devraient s’achever courant mai 2022.