Pyrénées-Atlantiques : livraison de la résidence Gurekin à Larceveau

À Larceveau (Pyrénées-Atlantiques), un ensemble immobilier signé Gurekin a été inauguré le 20 mars 2023. La cérémonie s’est tenue en présence de Fabrice Rosay, le sous-préfet de Bayonne, et d’Anne-Marie Bruthé, la conseillère départementale. Christelle Caset-Urruty, la maire de Larceveau, et Claude Olive, le président de l’Office 64 de l’habitat, étaient également présents.

L’Office 64 a été sollicité par la municipalité pour réhabiliter l’ancienne gendarmerie de la commune en vue de proposer une offre locative abordable. Cette résidence comprend six logements locatifs sociaux allant du T2 au T3. Répondant à plusieurs enjeux, elle permettra aux jeunes de se loger à des prix maîtrisés et de rester à proximité des entreprises (La Basse-Navarre, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port). Sur le plan patrimonial et environnemental, le projet a pour objectif de valoriser le bâti ancien et de favoriser les énergies renouvelables, notamment avec le remplacement d’une cuve à gaz par des pompes à chaleur.

Précisons que l’association Gurekin recueille les besoins des habitants des zones rurales ou semi-rurales afin de créer avec eux un projet social à travers un concept participatif. Elle mène actuellement un programme de maison partagée à Urt (Pyrénées-Atlantiques), dont la livraison est attendue en 2024.