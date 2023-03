Pyrénées-Atlantiques : les travaux pour la nouvelle usine de traitement des eaux usées de Pau s’achèvent

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), le chantier de la nouvelle unité de traitement des eaux usées, implantée sur le site de Lescar, touche à sa fin. À partir du mois d’avril 2023, les entreprises chargées de la maîtrise d’œuvre procéderont à l’ensemencement du digesteur, lequel servira à la production de la biomasse. Cette opération permettra de lancer la production de biométhane au mois de juillet prochain.

La station est notamment équipée d’unités de méthanisation et de méthanation. Ces installations permettront de valoriser la boue collectée par l’usine de traitement afin de produire du biométhane et du biochar (charbon végétal). Le carbone, émanant du procédé, sera réutilisé dans la préparation de méthane de synthèse. Selon la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, collectivité à l’origine du projet, ces combustibles serviront à alimenter les réseaux de chaleur et de gaz sur le territoire.

Au total, plus de 30 millions d’euros ont été investis dans cette infrastructure. L’Agence de l’eau, la région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME ont participé au financement.