Pyrénées-Atlantiques : les travaux de voirie sur la RD918 sur la commune des Eaux-Bonnes ont été inaugurés

À Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques), les nombreux travaux de voirie réalisés sur la RD918 sont terminés.

Jean-Marc Bonnemason, Lionel Garispe, Thierry Miro, Clément Servat, Charles Pelanne et Laure Laborde, membres du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, ont inauguré les travaux de voirie de la RD918, le 13 juin 2022. Ces opérations de reprise et de réalisation de soutènement, menées de juin à novembre 2021, ont été entreprises afin de remédier aux dommages liés aux intempéries survenues en décembre 2020 (instabilités de terrain, glissements, submersion…).

Le Département s’est également engagé à remplacer l’ouvrage de franchissement du cours d’eau le Valentin par une nouvelle structure en dalles de béton armé encastré, afin de résoudre les problèmes d’infiltration d’eau constatés sur l’ancien ouvrage.

Selon la collectivité, la RD918 est un axe important dans la vie économique et touristique de la vallée d’Ossau. Les travaux qui ont été menés matérialisent les investissements mobilisés dans le but de le conforter et de maintenir la circulation des usagers.