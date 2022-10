Pyrénées-Atlantiques : les travaux de restructuration de la médiathèque du centre-ville de Bayonne sont lancés.

Située rue des Gouverneurs à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), la médiathèque du centre-ville fera l’objet des travaux de réaménagement. Le projet est porté par la ville de Bayonne, et la maîtrise d’œuvre, quant à elle, a été confiée au cabinet d’architectes Dominique Deshoulières et Hubert Jeanneau. Les opérations, réparties en deux phases, débuteront d’ici à la fin du mois d’octobre 2022.

La première tranche du chantier inclut la restructuration intégrale des bâtiments existants. Les anciens bâtiments des années 1970 laisseront place à deux bâtiments flambant neuf et plus modernes. La deuxième partie du chantier sera consacrée principalement à l’aménagement de l’extérieur de l’édifice. En premier lieu, la superficie de l'espace réservé à l'accueil du public sera doublée. Un espace intermédiaire sera créé entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Ensuite, l'entrée principale reliant l'infrastructure à la rue des Gouverneurs fera également l'objet d'une extension. À l’issue du chantier, le parvis de la médiathèque sera végétalisé et deux terrasses y seront aménagées, offrant une vue panoramique à ses usagers.

S’élevant à près de 12 millions d’euros, les travaux devraient prendre fin d’ici à 2025. Rappelons que l’établissement continuera d’accueillir le public durant le chantier.