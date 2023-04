Pyrénées-Atlantiques : les travaux de restauration de la Villa Rose à Biarritz se poursuivent

La réhabilitation de la Villa Rose à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), sur la plaine d’Aguilera, a débuté en mars 2023. Cette opération a pour objectif de sauvegarder cette bâtisse du XIXᵉ siècle, qui se trouve aujourd’hui en mauvais état. L’édifice, laissé à l’abandon depuis une quinzaine d’années, souffre d’infiltrations d’eau et d’attaques de termites.

Les travaux, en cours, portent sur la rénovation du clos, du couvert et de la structure du bâtiment. Des opérations de désamiantage, de dépose de certains éléments, de traitement du bois et des maçonneries vont également être menées. S’y ajouteront le renforcement de la charpente et des planchers fragilisés, la réfection de la toiture, le changement des menuiseries extérieures et le ravalement des façades. Ces interventions prendront fin en octobre 2023. Ce chantier permettra de redonner à ce patrimoine emblématique de la ville de Biarritz son cachet d’antan.

Ce projet s’élève à près de 600 000 euros. Précisons que la réfection de cette bâtisse est la première étape de l’aménagement du quartier d’Aguilera, qui devrait s’étaler sur les dix prochaines années.