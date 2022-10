Pyrénées-Atlantiques : les travaux de la résidence Kepa Ordoqui à Hendaye sont lancés

Les travaux de construction de la résidence Kepa Ordoqui à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) sont officiellement lancés. Kotte Ecenarro, le maire d’Hendaye, Daniel Hiribarren, le président de Carmen immobilier, et Cécile Elissalde, la présidente du COL, ont posé la première pierre de la résidence le 14 octobre 2022.

Dans le cadre de ce projet mené par Carmen immobilier et par le COL (Comité Ouvrier du Logement), une résidence de 25 logements, allant du T2 au T4, au cœur de la rue Santiago, verra le jour. Kepa Ordoqui proposera 15 logements sociaux, dont dix logements locatifs et cinq en accession par le biais du bail réel solidaire. Dix maisons en accession libre y seront également proposées.

Cette nouvelle résidence, offrant des prestations de qualité, sera équipée d’un ascenseur et comprendra des espaces verts. Confortables et intimistes, ses appartements seront adaptés aux familles. Ils disposeront chacun d’une salle de bains entièrement équipée et d’une place de parking souterrain. Les demeures de Kepa Ordoqui offriront également une vue sur les Pyrénées espagnoles.