Pyrénées-Atlantiques : le programme « Petites villes de demain » est acté pour les communes d’Orthez et de Mourenx

Les communes de Mourenx et d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques) bénéficieront de projets inscrits dans le programme « Petites villes de demain ». À Mourenx, le site du Belvédère comprendra un espace muséographique ainsi qu’un bâtiment qui accueillera des réceptions et des séminaires. La place du Béarn devrait aussi être embellie en vue de l’implantation de nouveaux commerces et du nouveau pôle de santé sur l’ancienne friche commerciale. Enfin, la tour des Célibataires sera détruite et remplacée par une nouvelle résidence.

À Orthez, la maison Jeanne-d’Albret, située dans le cœur de ville, sera restaurée. La rue de l’Horloge sera également restructurée afin d’accompagner le développement de ce secteur. Par ailleurs, l’ancienne friche industrielle du groupe Saïca va laisser place à un nouvel ensemble immobilier. Celui-ci sera agrémenté d’un parc d’une superficie de neuf hectares et sera desservi par des cheminements doux en lien avec les différents quartiers de la commune.

En janvier 2023, ces projets ont été inclus dans une convention signée par le département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes de Lacq-Orthez et les deux communes.