Pyrénées-Atlantiques : le port de Bayonne bénéficie de 10,905 M€ pour se remettre à neuf

La Région Nouvelle-Aquitaine injecte plus de 10 M€ dans le port de Bayonne.

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine souhaite faire du port de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) un outil moderne au service des entreprises utilisatrices. Le 1er février 2021, il a voté l’attribution d’une subvention de 10,905 M€ pour maintenir en état le patrimoine du port de Bayonne et développer ses activités.

Cette somme est prévue pour financer quatre grands chantiers. Le renforcement définitif du quai Edmond Foy, qui fait l’objet de travaux conservatoires depuis 2016, représente un montant de 3 M€. La reconstruction du quai Armand Gommes coûtera quant à elle 5,855 M€, soit plus de la moitié de l’enveloppe. La finalisation des travaux de modernisation et de développement du port, notamment en direction du fret ferroviaire, représentera 1,05 M€. Le reste de la somme investie par la Région est réservé à l’acquisition de matériels d’atelier spécifiques, comme un camion-grue et d’autres engins, afin de mettre à niveau l’environnement de travail de la régie du port.