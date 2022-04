Pyrénées-Atlantiques : le nouveau pont de Viellenave-de-Navarrenx a fait l’objet d’un test de fiabilité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des tests de fiabilité ont été réalisés sur le pont de Viellenave-de-Navarrenx afin de constater les déformations du tablier.

Sur le chantier du pont de Viellenave-de-Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), des tests de fiabilité ont été menés avant la réception des travaux prévue fin avril 2022. Ils ont consisté à faire stationner huit camions de 32 tonnes sur différentes parties de l’ouvrage. L’opération a permis de mesurer et de vérifier les déformations du tablier. Les données collectées ont été ensuite comparées aux valeurs théoriques. L’objectif est de contrôler leur conformité.

Selon le calendrier de réalisation des travaux, le pont de Viellenave-de-Navarrenx sera mis en service à partir de l'été 2022. Il permettra à ses futurs usagers de circuler entre les communes d’Oloron-Sainte-Marie et d’Orthez sans devoir passer par les bourgs de Viellenave, de Bugnein, de Navarrenx, de Méritein et de Bastanes. Représentant 5 millions d’euros d’investissement, cette nouvelle structure a été construite pour rétablir les circulations locales, étant donné que l’ouvrage existant est limité à 1,5 tonne. Le projet vise également à améliorer les transits entre les routes départementales 947 et 936, tout en réduisant les nuisances dans les bourgs ainsi épargnés par la forte fréquentation routière.