Pyrénées-Atlantiques : le futur quartier du Prissé accueillera un projet de 350 logements

La commune de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a retenu le bailleur social Habitat Sud Atlantic (HSA) pour transformer en un quartier d’habitat mixte le secteur du Prissé. Le bailleur a organisé un atelier ouvert au public le 1er décembre 2022 pour faire connaître son offre de logements en habitat participatif.

Le futur quartier du Prissé sera aménagé sur un terrain de cinq hectares. Il comprendra un espace boisé, un parking à étages d’une capacité de 500 places et 1 000 m² de surface commerciale ou de services tertiaires. Les espaces extérieurs seront végétalisés. Près de 350 habitations seront réparties sur six îlots sur une superficie de plus de deux hectares. Environ 70 logements locatifs sociaux et plus de 80 logements en accession sociale constitueront une partie de cette offre. Des maisons privées compléteront le projet immobilier.

La construction du site sera réalisée suivant le critère « Quartier E+C- » : énergie positive et carbone négatif. Précisons que ce projet bénéficie de l’accompagnement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) dans le cadre de l’expérimentation « Quartiers Énergie carbone ».