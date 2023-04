Pyrénées-Atlantiques : le Foyer de l’enfance du Pays basque, fraîchement rénové, vient d’être inauguré

Après seize mois de travaux de rénovation et de restructuration, le Foyer de l’enfance du Pays basque à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a été inauguré le 27 mars 2023. La cérémonie s’est tenue en présence de nombreux élus. Cette opération a été financée par le département des Pyrénées-Atlantiques pour un montant de 5 millions d’euros. Elle a bénéficié d’une subvention de 1 million d’euros de l’État à travers le plan France Relance. Ce projet avait pour objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants, avec des locaux plus étendus, et de diversifier les modes de prise en charge des jeunes.

Ce chantier a, entre autres, permis de construire un internat d’une capacité de 18 places, pour accueillir des enfants de 6 à 18 ans. Le nouvel équipement est doté d’un espace de restauration, d’une buanderie, d’un lieu de rencontre parents-enfants et d’un jardinet. Par ailleurs, le chantier a permis d’aménager un bâtiment équipé de deux studios et d’un appartement T3 pour héberger les adolescents plus autonomes, âgés de plus de 16 ans. Des locaux dédiés à l’accompagnement du placement à domicile (PAD) et des espaces pour les fonctions administratives et logistiques ont aussi été créés.