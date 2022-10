Pyrénées-Atlantiques : le chantier de rénovation de la place Pasteur de Bayonne entre dans sa deuxième phase.

Les travaux de modernisation de la place Pasteur, au pied de la cathédrale de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ont commencé en avril 2022. Après une pause estivale, le projet de requalification de la rue Notre-Dame et de la place Pasteur a redémarré. Le chantier est entré dans sa seconde phase fin septembre dernier.

Initialement prévus en quatre phases, les travaux se poursuivent actuellement entre les rues du Pilori et Argentine. Ils ont pour but de mettre la place Pasteur et les rues adjacentes au même niveau. Ainsi, le chantier consistera à réaliser un revêtement de la place avec des pavés de la Rhune. Il inclut aussi la mise en place de bandes structurantes avec des dalles fabriquées en pierre de Bidache.

Pour se conformer aux exigences des services techniques municipaux, le chantier se fera dans les plus brefs délais. En effet, la fin de ce deuxième tronçon est prévue pour novembre 2022. La reprise des travaux pour les deux dernières phases aura lieu dès 2023, après une seconde pause lors des fêtes de fin d’année.