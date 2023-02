Pyrénées-Atlantiques : le centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) de Saint-Jean-de-Luz se modernise

Le site du centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) vient d'être inauguré le 19 janvier 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Frédéric Espenel, le directeur du CHCB, et de Maritxu Blanzaco, la directrice de la Délégation territoriale (64) de l’agence régionale de santé. Était également présent le maire Jean-François Irigoyen, accompagné de quelques élus de la commune et du Département.

Cet établissement de soins a fait l’objet d’importants aménagements et de rénovations durant trois ans. Le chantier portait, entre autres, sur la création de deux bâtiments et sur la restructuration intégrale d’un autre bâtiment. Les travaux ont permis de moderniser les équipements, et surtout de regrouper l’ensemble des activités du centre sur un site unique.

Ces nouvelles infrastructures aideront désormais les personnels de santé à offrir une large gamme de soins, dans des conditions d'accueil et de sécurité optimales. Le coût de l'opération se situe autour de 13 millions d'euros, dont la moitié est financée par des subventions.