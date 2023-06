Pyrénées-Atlantiques : le bloc opératoire du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie en chantier jusqu’à mi-août 2023

Du 30 juillet au 15 août 2023, le bloc opératoire du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) et son unité de stérilisation seront temporairement fermés pour travaux. Il est, entre autres, prévu de reprendre les sols et de nettoyer les faux plafonds. L’opération comprendra également la suppression de la cloison de séparation entre la salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI) et la salle d’induction. L’hôpital profitera de cette période de fermeture pour réaliser la maintenance réglementaire décennale de l’autoclave (machine utilisée pour la stérilisation).

Pour une reprise d’activité dans de meilleures conditions d’hygiène, une phase de bionettoyage (opération permettant d’assainir et de désinfecter un environnement en milieu hospitalier notamment) sera réalisée. Cette manœuvre sera ensuite validée par des prélèvements d’air et de surface. Une fois les interventions achevées, les activités du bloc opératoire et de l’unité de stérilisation reprendront leur cours normal.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme de restructuration et d’amélioration des soins prodigués aux patients du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie.