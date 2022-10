Pyrénées-Atlantiques : le bâtiment de la vie étudiante du campus de Pau est accessible

L’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) avait lancé des travaux de restructuration dans l'ancienne bibliothèque universitaire des Sciences. L’objectif était de réunir sur un seul site les divers services dédiés à la vie étudiante, dispersés sur et hors du campus. Le chantier a pris fin et le nouveau bâtiment de la vie étudiante a été inauguré le 5 octobre 2022. Mohamed Amara, le vice-président de l’Enseignement supérieur, Recherche, Innovation de la Communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, et Monique Luby-Gauchet, la vice-présidente du conseil d'administration de l'UPPA, étaient présents à la cérémonie.

Dans le cadre de ce chantier, l’UPPA a effectué également des opérations de réaménagement et a procédé à l’amélioration des performances thermiques du bâtiment. Ce chantier chiffré à 2 millions d’euros a été financé par l’État et la région Nouvelle-Aquitaine.

Le bâtiment, remis à neuf, au cœur du campus de Pau accueille l’espace santé étudiant (ESE), le service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP), et le relais handicap. Le foyer étudiant y est également aménagé. Par ailleurs, le site dispose d’un espace dédié à la vie associative et étudiante. S’y ajoute un lieu de convivialité et de détente favorisant le lien social.