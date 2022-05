Pyrénées-Atlantiques : lancement des travaux de prolongement de la ligne T2 du Tram’bus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

De nouveaux aménagements seront réalisés à Bayonne pour prolonger la ligne T2 du Tram’bus.

La ligne T2 du Tram’bus relie actuellement le parc relais de Tarnos Garros et la station Marrac à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Afin de desservir les quartiers de Saint-Léon, de Marracq et de Technocité, des travaux d’aménagements ont été lancés le lundi 16 mai 2022. Ils porteront sur la création de pistes cyclables, des cheminements piétons et des voies dédiées aux transports en commun aux alentours des carrefours. Un parking relais sera aussi réalisé au niveau de la zone d'activité à Bassussarry, le nouveau terminus de la ligne 2. L’aménagement d’espaces verts et la plantation de 170 arbres sont également au programme.

Dans l’ensemble, les opérations permettront d’apaiser et de rendre plus attractifs les quartiers concernés en favorisant les déplacements en bus, à vélo et à pied. Avec une limitation de la vitesse à 70 km/h sur la RD932, elles sont menées dans l’objectif de diminuer le trafic sur l’entrée la plus empruntée de Bayonne.

Selon le calendrier établi par le Syndicat des mobilités Pays basque, le nouveau tracé qui mesurera au total cinq kilomètres sera mis en service à partir de 2024. Rappelons que ce projet est réalisé dans le cadre du budget de 102 millions d’euros issu des investissements en faveur des mobilités durables sur le territoire de la Communauté d’agglomération Pays basque.