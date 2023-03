Pyrénées-Atlantiques : lancement de la troisième phase du chantier de l’îlot Foch

À Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), la troisième phase du projet d’aménagement de l’îlot Foch a débuté le 6 mars 2023. Cette étape consiste à requalifier les lieux en surface, dont la voirie, les voies piétonnes et cyclables. Rappelons que le programme de l’îlot Foch vise à offrir un espace public de qualité sur ce secteur. Il inclut, entre autres, la réalisation d’un parking souterrain et la création d’une promenade.

Les travaux en cours concernent la partie à l’entrée de ville. Ils portent ainsi sur la réduction de la taille du giratoire et sur son déplacement vers la gare. En parallèle, un aménagement paysager a été lancé, avec notamment la création d’un square jardin. Ce dernier sera composé de parties vallonnées et doté d’une large variété d’arbustes et d’essences arborées. Soulignons que les espèces cultivées sont choisies pour favoriser la biodiversité du lieu. Par ailleurs, le projet prévoit la plantation des arbustes ce printemps, et des arbres en hiver.