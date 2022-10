Pyrénées-Atlantiques : La ville de Pau inaugure le Foirail, son nouveau pôle culturel.

Le nouveau centre culturel du quartier du Foirail est situé dans la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Le centre a été aménagé sur la place d’un marché auxbestiaux. Son inauguration a eu lieu en septembre 2022 en présence d’Emmanuel Macron, le président de la République, de Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture et de François Bayrou, le maire de Pau.

Le centre est composé d’une salle de spectacles d’une capacité de 50 places et de salles de cinéma disposant de 80 à 300 places. Il accueillera le cinéma d’art et d’essai le Méliès, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, les Espaces pluriels et la saison Théâtre à Pau. La saison internationale de jazz à Pau se déroulera également sur le site.

Rappelons qu’environ 18 millions d’euros ont été mobilisés pour ces travaux. La construction de ce site doit permettre de créer du lien entre le public et les acteurs culturels. Aussi, elle permet d’apporter du renouveau dans la ville.