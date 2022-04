Pyrénées-Atlantiques : la ville de Biarritz rénove ses équipements sportifs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Biarritz a mis en œuvre un programme de mise à niveau et de création de nouveaux équipements sportifs.

À l’initiative de la Ville, une étude portant sur les équipements sportifs de Biarritz a été réalisée par le groupement Mouvens-Noga. Elle a permis de constater la vétusté de l’ensemble des infrastructures. Ainsi, la Municipalité a décidé d’un programme de mise à niveau et de création de nouveaux équipements. Les opérations prévues seront financées dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissements (PPI).

À Larochefoucauld, le gymnase va être agrandi et les installations d’athlétisme seront modernisées. Au stade Saint-Martin, une pelouse synthétique doit être posée. Du côté du gymnase La Négresse, des structures modulaires vont être mises en place. La piscine municipale fera quant à elle l’objet d’une réhabilitation complète avec une mise aux normes hygiène et sécurité. Au parc Mazon, les installations de pelote basque, Euskal Jai, Plaza Berri et fronton à Fal, bénéficieront d’une rénovation. Par ailleurs, la Municipalité prévoit d’aménager un terrain de basketball 3 × 3 sur le site des Thermes salins. Elle créera également un parcours santé sur le littoral.