Pyrénées-Atlantiques : la station d’épuration de Bidart a été modernisée

La Communauté d’agglomération Pays basque vient de débuter des travaux au sein de la station d’épuration de Bidart (Pyrénées-Atlantiques). Un nouveau bâtiment de traitement et un nouveau bassin d’aération viendront remplacer les anciennes structures. Le deuxième bassin tampon va être recouvert, et le bassin biologique sera replacé loin des habitations. Les équipements électriques et les surpresseurs d’air seront éloignés des parties inondables du site. Enfin, certains équipements comme les centrifugeuses seront doublés.

Le chantier devrait durer jusqu’en 2024. Un budget de plus de 5 millions d’euros est mobilisé pour sa réalisation. Selon la collectivité, l’objectif est de moderniser la station d’épuration et d’augmenter ses capacités de traitement pour passer de 25 000 à 37 000 équivalents habitants. Il s’agit aussi d’améliorer la qualité de l’eau rejetée, de réduire les nuisances (sonores et olfactives) et de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des installations, même en période de crues.