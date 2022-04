Pyrénées-Atlantiques : la rue d’Etigny, à Pau, s’offre un square récréatif arboré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La station-service Iperoil, située sur la rue d’Etigny, va laisser place à un square récréatif.

La rue d’Etigny à Pau (Pyrénées-Atlantiques) se dotera prochainement d’un square récréatif végétalisé. Il s’agit d’un espace nature qui va marquer l’entrée ouest de la ville. Ce square, dont les travaux débutent en avril 2022, s’installera en lieu et place de la station-service Iperoil. Celle-ci a été démolie en décembre 2021. Les cuves enterrées ont été évacuées, puis le site a été dépollué.

Le square, qui se situera non loin des bâtiments d’habitation, comprendra un terrain de pétanque, une aire de jeux et des mobiliers urbains, permettant aux petits et aux grands de s’y retrouver et de se détendre dans un cadre verdoyant. Avec ce projet, la Municipalité entend marquer cet espace par une végétation dense formée d’arbres, d’arbustes, de massifs et de plantes grimpantes, afin d’atténuer l’impact routier et d’apporter une note de biodiversité à la rue d’Etigny.

Ce chantier s’effectuera en deux phases. La première portera sur l’aménagement du square. La seconde, consacrée à la végétalisation, interviendra en novembre 2022.