Pyrénées-Atlantiques : la restructuration du domaine skiable de Gourette se poursuit

De nouveaux équipements seront créés au sein du domaine skiable de Gourette, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En cette année 2023, les travaux se concentreront sur l’amélioration des installations et des conditions d’accueil du public.

Un bâtiment d'accueil et des locaux techniques seront construits, en plus de l'installation d'une nouvelle navette. Les remontées mécaniques de Cotch et de Sarrière seront remplacées par des télésièges et des télécabines débrayables. Le parking du Ley sera équipé de bornes de recharge électriques et d'un nouvel éclairage. Les pistes de ski, quant à elles, bénéficieront de nouveaux canons à neige et du reprofilage de certains parcours. L’Établissement public des stations d’altitude, le gestionnaire du site, envisage également de diversifier les activités du domaine en créant des pistes de randonnée et de vélo tout terrain.

Selon le calendrier prévisionnel, le chantier de la station de Gourette devrait se poursuivre jusqu’à l’année 2025.