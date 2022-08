Pyrénées-Atlantiques : la résidence Urquijo Baïta II à Saint-Jean-de-Luz accueille ses premiers locataires

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

Dans le quartier Fargeot à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), la résidence Urquijo Baïta II compte 15 logements locatifs sociaux.

La nouvelle résidence Urquijo Baïta II, dans le quartier Fargeot, est le fruit d’un partenariat historique entre la Ville de Saint-Jean-de-Luz et Habitat Sud Atlantic. La pose de la première pierre de ce programme de 15 logements locatifs avait eu lieu en avril 2021. L’endroit a accueilli récemment ses premiers résidents. Précisons que l’opération s’inscrit dans le cadre du plan de développement de l’offre de logements accessibles à tous.

Implanté sur un terrain de plus de 2 000 m² le long de la rue Marcel-Hiribarren, ce programme neuf a été imaginé par le cabinet d’architectes Gauche Muru Dupacq. Le choix de cet emplacement permet de réduire l’impact des aménagements de voirie et de préserver les espaces verts en pied de façade. Quant à la charpente, elle respecte les caractéristiques de l’architecture néobasque Labourdin.

La résidence, en R+2, comprend des appartements allant du T2 au T4, ainsi qu’un parking de 13 places en sous-sol et un local à vélos.