Pyrénées-Atlantiques : la réouverture du pont de Lacq reportée en décembre 2022

Les travaux de sécurisation et de modernisation du pont de Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, se poursuivent.

La réouverture du pont de Lacq (Pyrénées-Atlantiques), en chantier depuis juillet 2021, ne se fera pas cet été 2022. Le 28 juin dernier, le Département annonçait que celle-ci était reportée pour décembre prochain. L’ouvrage, qui relie la commune de Lacq à celle d’Abidos (Pyrénées-Atlantiques), est donc maintenu fermé. Les automobilistes devront d’ici là emprunter les déviations mises en place depuis le début des travaux.

Ce chantier mené par le Département porte sur la remise en état, le renforcement et la modernisation de l’infrastructure, endommagée en 2019 par la tempête Fabien. Les travaux se concentrent principalement sur la réfection des superstructures de l’édifice, sur la rénovation des tabliers et des suspentes, et sur le remplacement des éléments rongés par la corrosion.

L’opération a ainsi pour objectif de sauvegarder ce patrimoine historique dont la construction remonte à plus de quatre-vingts ans, et de sécuriser les milliers d’usagers qui le traversent chaque jour.