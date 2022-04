Pyrénées-Atlantiques : la placette Bellevue à Oloron-Sainte-Marie est aménagée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Oloron-Sainte-Marie, le parking Bellevue compte désormais 14 places matérialisées.

Dans le quartier de Sainte-Croix à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), le parking Bellevue a bénéficié d’un réaménagement. Les travaux ont fait suite à des problèmes de stationnement sur cette placette. En effet, interpellée en 2021 par les riverains, la commune a fait le choix de réaménager entièrement cet espace de 300 m².

Le chantier a débuté fin 2021 et s’est achevé ce premier trimestre 2022, nécessitant un investissement d’environ 23 000 euros. Les travaux avaient été confiés à l’agence Terra Géomètre-Expert et à l’entreprise Eurovia. Celles-ci ont pris en charge les plans, le terrassement, le revêtement et les bordures. Le réaménagement a permis de réaliser un parking de 14 places matérialisées, assurant un meilleur respect des règles de stationnement. Soulignons que la placette est un point de départ apprécié des touristes et des riverains pour déambuler jusqu’à la place Saint-Pierre.

Après cette restructuration de la placette Bellevue, la municipalité envisage déjà un nouveau chantier visant à améliorer les équipements environnants. La rénovation des escaliers menant sur les hauteurs de Sainte-Croix sera notamment discutée lors du prochain comité de quartier