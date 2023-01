Pyrénées-Atlantiques : la galerie Joffre à Pau se transforme en Maison de l’habitat

La galerie Joffre à Pau (Pyrénées-Atlantiques), poursuit sa métamorphose. Les 700 m² qui la composent vont se transformer en service public, en accueillant notamment la Maison de l’habitat (lien central d’information sur toutes les questions liées au logement). Celle-ci se trouve actuellement rue des Cordeliers. Elle emménagera dans ses nouveaux locaux en septembre 2023.

Après sa réhabilitation, le nouvel espace se dotera d’un accueil, d’une salle d’exposition et d’une dizaine de bureaux et de salles de formation. Ce projet est piloté par la Société immobilière et d’aménagement du Béarn (SIAB), qui, au fil des années, a racheté à 19 copropriétaires les différents locaux de la galerie Joffre. La réalisation de cette restructuration s’élève à environ 2 millions d’euros. Afin de financer ce projet, l’agglomération de Pau a validé un emprunt auprès de la Caisse des dépôts pour assurer la bonne exécution du chantier.