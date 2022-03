Pyrénées-Atlantiques : la Fondation du patrimoine va restaurer un four à chaux à Louvie-Juzon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Fondation du patrimoine a lancé une collecte de dons pour financer la restauration d’un four à chaux à Louvie-Juzon.

Depuis janvier 2022, la Fondation du patrimoine récolte des dons pour pouvoir financer la restauration d’un four à chaux à Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques). Situé dans le hameau de Pédestarrès, ce four à chaux aurait fonctionné entre 1825 et 1923. Aujourd’hui, il est au cœur d’un projet de restauration visant une mise en sécurité du site sur lequel il se trouve.

Les travaux devraient commencer au mois de juin 2022. Ils consisteront à remanier la partie haute du four, à reconstruire les murs de soutien, à consolider l’entrée et à réaliser des jointures sur l’ensemble des parois. Ces opérations permettront ainsi de sécuriser le haut du trou du four pour éviter les chutes, de dégager la végétation et de mettre en place une signalétique d’information. Elles devraient s’achever en septembre 2023. Le projet est né d’une initiative privée que la Fondation du patrimoine et le département des Pyrénées-Atlantiques soutiennent à travers l’appel à projets Mélusine, un programme d’appui financier dédié aux actions de valorisation du patrimoine.