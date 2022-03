Pyrénées-Atlantiques : la construction du demi-échangeur de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz pourrait débuter à l’horizon 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a souligné l’importance du projet de demi-échangeur de Chantaco sur l’autoroute A63 dans la commune de Saint-Jean-de-Luz.

Selon Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz et président du syndicat des mobilités du Pays basque, le projet de construction d’un demi-échangeur sur l’A63, dans le quartier de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), est attendu depuis plusieurs années par la commune qui arrive « à saturation ». En effet, l’axe voit défiler aujourd’hui 25 000 à 30 000 véhicules par jour, voire trois fois plus l’été. Ce nouveau demi-échangeur est d’une importance majeure pour réduire le trafic de transit. Il permettra de désengorger les accès à la cité des Corsaires et d’avancer sur le projet de construction d’une voie express en site propre pour les bus entre Bayonne et Hendaye (Pyrénées-Atlantiques).

Le jeudi 3 mars 2022, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a signalé que le Premier ministre Jean Castex avait demandé l’intégration du projet dans le cadre des négociations du contrat de plan entre la société Autoroutes du Sud de la France (ASF Vinci Autoroutes) et l’État. Le maire, qui devrait suivre de près ces négociations, a précisé que les travaux pourraient débuter en 2025. Des études doivent être réalisées avant de boucler le financement, pour lequel la Ville sollicite le soutien du Département et de Vinci Autoroutes.