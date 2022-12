Pyrénées-Atlantiques : Kalypso, une nouvelle résidence de 76 logements à Anglet

La résidence Kalypso, située à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), a été inaugurée le 7 décembre 2022 en présence de Claude Olive, le maire de la commune. Ce nouveau lieu de vie regroupe trois immeubles de quatre étages chacun. Il comprend 76 appartements de trois et quatre pièces, qui sont prolongés par des balcons ou des terrasses. Il dispose également d’un jardin d’agrément en cœur d’îlot, d’un espace boisé sur une zone adjacente et de 2 066 m² de surfaces commerciales.

La nouvelle résidence est constituée, entre autres, de 44 appartements en habitation libre et de 31 logements locatifs sociaux. Elle est le fruit d’une collaboration entre l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques et la société Bouygues Immobilier, représentée par son directeur général lors de la cérémonie inaugurale. Pour ce promoteur, il s’agit de l’un des nombreux projets immobiliers réalisés dans la localité. Rappelons que deux autres résidences ont également été aménagées à Anglet : la « Villa Anaya » et la « Villa Joia », situées près de la rue des Cinq-Cantons.