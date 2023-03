Pyrénées-Atlantiques : inauguration du skatepark de Salies-de-Béarn

À Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), le skatepark situé au cœur de la base de loisirs de Mosqueros s’est refait une beauté. L’infrastructure réhabilitée a ainsi été inaugurée le 6 février 2023 en présence d’une délégation du conseil municipal.

Ce skatepark a fait l’objet de travaux de réaménagement et de restructuration entre décembre 2022 et janvier 2023. Les opérations ont notamment permis de remettre à niveau les sols recouverts d’enrobés. La reconfiguration des installations a permis l’agrandissement de la piste existante ainsi que la création d’une seconde piste équipée de trois nouveaux modules de pratique. Le site propose aujourd’hui tous les éléments techniques nécessaires à la bonne pratique du skate et du roller, et ce, dans une conception adaptée au plus grand nombre, qu’ils soient débutants ou expérimentés.

Pour la commune de Salies-de-Béarn, ce projet a pour objectif d’optimiser les infrastructures sportives dédiées aux jeunes et de rehausser l’attractivité de ce lieu de loisirs.