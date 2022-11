Pyrénées-Atlantiques : inauguration du programme immobilier Alturan 2 à Saint-Jean-de-Luz

Le 25 octobre 2022, le bailleur social Habitat Sud Atlantic a inauguré le programme immobilier Alturan 2 à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). La cérémonie s’est tenue en présence de Jean-François Irigoyen, le maire de la ville. Cette nouvelle résidence en R + 3 prend place au sein de l’écoquartier Alturan. Elle compte 19 logements allant du T2 au T4, proposés à l’accession PSLA (prêt social location-accession). Les appartements sont traversants et sont conformes à la réglementation thermique RT 2012. En plus des logements, l’infrastructure propose des aires de stationnement souterraines et aériennes.

Cette construction, menée en collaboration avec la ville de Saint-Jean-de-Luz, a pour vocation d’augmenter le parc de logements sociaux dans cette commune. Elle offre une continuité avec les bâtiments actuels de l’Alturan. Habitat Sud Atlantic souligne que ce projet a été rendu possible grâce à l’effort conséquent de la Municipalité sur le coût de cession du terrain.