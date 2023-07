Pyrénées-Atlantiques : inauguration des travaux du quartier Saint-Jean d’Étchart à Sames

À Sames (Pyrénées-Atlantiques), les travaux du quartier Saint-Jean d’Étchart qui longe la rivière de la Bidouze ont été inaugurés par Yves Pons, le maire de la commune, le 24 juin 2023. Plusieurs élus étaient présents à la cérémonie, dont les sénateurs Max Brisson et Denise Saint-Pé.

Plusieurs aménagements ont été réalisés dans ce quartier historique, comme l’enfouissement du réseau électrique et l’aménagement du système d’évacuation d’eaux pluviales. L’opération comprenait aussi la réfection des trottoirs, la mise en place de ralentisseurs et l’installation de mobiliers urbains. À cela s’ajoutaient l’aménagement d’un terrain de pétanque, la plantation d’arbres ainsi que la création d’une aire de jeux pour les petits. L’ensemble des interventions a pour objectif d’embellir, de requalifier et d’accroître l’attractivité de ce lieu. Plusieurs entreprises ont contribué à la réalisation de ce projet, comme la société de travaux publics Castillon, le fabricant de terrains de jeux pour enfants Kompan et les pépinières Lafitte.

Ces aménagements ont été soutenus financièrement par l’État à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Le département des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d’agglomération du Pays basque ont également participé au financement.