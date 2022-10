Pyrénées-Atlantiques : inauguration des travaux de réhabilitation de l’église de Bilhères-en-Ossau.

Les travaux de restauration et de requalification de l’église de Bilhères-en-Ossau (Pyrénées-Atlantiques) ont pris fin. La cérémonie d’inauguration s’est tenue le 8 octobre 2022, en présence de Bernard Bonnemason, le maire de la ville. Ont assisté à cet événement la sénatrice Denise Saint-Pé, le sénateur Max Brisson, le député Inaki Echaniz, la sous-préfète Anna Nguyen et la conseillère départementale Laure Laborde. Ce fut une occasion de remercier les sociétés qui ont mené à bien ce projet ainsi que les investisseurs. Les élus qui ont soutenu la commune dans la recherche de subventions et le montage de dossier ont également été mis à l’honneur.

Les travaux engagés ont permis de remettre à neuf la toiture de ce site cultuel phare de la ville et aussi de ravaler les façades. Pour la commune, cette opération était plus que nécessaire afin de rehausser le charme et l’attractivité de cet édifice religieux qui fait partie du patrimoine historique de Bilhères-en-Ossau.