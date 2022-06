Pyrénées-Atlantiques : inauguration des locaux de l’association Patxa'ma à Bayonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Œuvrant dans la récupération et dans le réemploi de matériaux usagés, l’association Patxa'ma dispose désormais d’une base opérationnelle.

Patxa'ma est une association qui a été créée en 2019 pour promouvoir le réemploi des matériaux de construction. En juillet 2021, la Communauté d’agglomération du Pays basque a mis à sa disposition un entrepôt de 500 m2 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Le local a fait l’objet d’une rénovation. Les travaux étant terminés, une cérémonie inaugurale a eu lieu le 12 mai 2022. Ses créateurs, Olivier Hirigoyen et Julien Simon, ont aussi profité de l’occasion pour présenter le projet d’économie circulaire. L’association s’appuie sur cette nouvelle base pour réaliser les opérations de récupération et de réemploi de matériaux tels que des charpentes, des couvertures, des équipements de second œuvre, des plaques de plâtre ou des câblages électriques. Elle y mènera également un travail pédagogique et une formation sur l’activité de recyclage.

La journée d’inauguration a également été dédiée à l’économie circulaire. Elle a été organisée en présence de Maitena Curutchet, vice-présidente du syndicat Bil Ta Garbi, et de Maud Caruhel, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Économie sociale et solidaire. L’événement a permis à la délégation de visiter le pôle de valorisation des déchets Canopia de Bayonne ainsi que l’atelier citoyen participatif de l’association Resak, qui collecte et recycle les déchets plastiques marins et ménagers.