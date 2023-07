Pyrénées-Atlantiques : inauguration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes L’Esquirette à Lescar

À Lescar, dans les Pyrénées-Atlantiques, les travaux de réhabilitation et d’extension de l’établissement pour personnes âgées dépendantes l’EHPAD L’Esquirette viennent d’être inaugurés. La cérémonie a eu lieu le 22 juin en présence de Valérie Revel, la maire de la ville. Maritxu Blanzaco, la directrice départementale de l’Agence régionale de santé (ARS), et Jean-Claude Salles, le président de l’association de gestion de L’Esquirette, étaient également présents.

Ce projet a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des seniors. Il vise aussi à favoriser les échanges grâce à de nouveaux espaces collectifs et individuels qui permettent aux résidents de recevoir leurs proches dans des conditions plus chaleureuses. À travers ce projet, la ville de Lescar et le département des Pyrénées-Atlantiques (financeurs de l’opération) souhaitent apporter une réponse locale adaptée à l’accueil des personnes vieillissantes et en perte d’autonomie. Le nouvel aménagement a été défini par les administrateurs, le personnel, les résidents et leurs familles, ainsi que par Geneviève Ponton, experte en psychomotricité.

La réhabilitation de L’Esquirette a permis d’augmenter sa capacité d’hébergement permanent de 60 à 83 places et d’aménager sept places pour des occupations temporaires.