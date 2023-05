Pyrénées-Atlantiques : inauguration de l’école de Préchacq-Navarrenx rénovée

L’école du village de Préchacq-Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), en Nouvelle-Aquitaine, a été inaugurée le 3 mai 2023. Plusieurs élus étaient présents à la cérémonie, dont Florent Laborde, le maire de la commune, le sénateur Max Brisson et, la sous-préfète Anna Nguyen, accompagnés de quelques conseillers départementaux.

Cet équipement scolaire a fait l’objet de travaux de rénovation pendant onze mois. Le chantier consistait à agrandir la salle de classe, à isoler complètement le bâtiment ainsi qu’à réhabiliter la toiture et la charpente. L’opération comprenait aussi le remplacement des menuiseries, la mise aux normes de l’électricité et du chauffage. Elle a nécessité un investissement de près de 230 000 euros, bénéficiant de subventions de l’État, du département des Pyrénées-Atlantiques et de la Communauté de communes du Béarn des Gaves.

Ces travaux étaient nécessaires pour améliorer l’accueil, le confort ainsi que le bien-être des élèves et du personnel de l’établissement. Ils visent également à réduire la consommation énergétique de l’établissement.