Pyrénées-Atlantiques : inauguration de l’AB Campus à Bayonne

Le centre d’entraînement et de performance AB Campus est construit sur le site du stade Jean-Dauger, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). D’une superficie de plus de 2 500 m², ce centre de formation se développe sur deux niveaux autour d’une halle sportive d’environ 1 000 m². Destiné aux joueurs de l’Aviron Bayonnais Rubgy Pro, il vise également à faciliter la pratique professionnelle de cette discipline et à participer à la formation d’excellents joueurs. Le coût de l’opération est estimé à 6 millions d’euros. La Région a financé le projet à hauteur de 1,5 million d’euros, et le Département à hauteur de 2,5 millions d’euros.

Le nouvel équipement a été livré en janvier 2023 après deux ans de travaux. Son inauguration a eu lieu le 30 mai dernier en présence de Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, et des autres élus de la Ville.

Précisons que l’AB Campus est une composante du projet AB Etxea. Engageant un investissement de 27 millions d’euros, ce dernier a pour objectif de moderniser les infrastructures du stade Jean-Dauger. Outre le centre de formation, il prévoit la rénovation complète de deux des quatre tribunes du stade.