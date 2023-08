Pyrénées-Atlantiques : inauguration d’un tronçon d’environ trois kilomètres dans le cadre de la sécurisation de la RN134

Lancés en 2022, les travaux de sécurisation de la RN134 entre Bélair, sur la commune de Buziet, et Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) se poursuivent. Une première portion de 2,6 kilomètres entre Bélair et le carrefour de la RD416 à Ogeu-les-Bains a été inaugurée en juillet 2023 et mise en service en août.

Le chantier sur cette section concernait l’extension de la chaussée. La largeur des voies est notamment passée de trois à sept mètres. Par ailleurs, des bandes multifonctionnelles pour les véhicules lents et agricoles ainsi que des points d’échange sécurisés ont été mis en place. Plusieurs aménagements ont été réalisés pour développer et promouvoir les mobilités douces.

Le projet de sécurisation de la RN134, financé par l’État, se poursuit avec des travaux de terrassement sur la section entre Herrère et Escout (Pyrénées-Atlantiques). La livraison de cette portion est programmée pour le printemps 2024. L’ensemble de l’opération devra prendre fin en 2026.