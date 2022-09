Pyrénées-Atlantiques : dix-sept mois de travaux pour l’agence Pôle emploi de Saint-Jean-de-Luz.

En septembre 2022, l’équipe de l’agence Pôle emploi de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) s’est installée dans un nouvel emplacement en raison des travaux prévus au sein de ses locaux actuels. Pendant dix-sept mois, Pôle emploi va rénover et moderniser ce site. Ce chantier a pour objectif d’améliorer l’accueil des demandeurs d’emploi et des entreprises et d’optimiser les conditions de travail du personnel.

Tout au long de cette opération, l’agence sera fermée au public, mais des dispositions ont toutefois été prises afin de maintenir les services et les prestations de cette structure. Depuis le 26 septembre 2022, les demandeurs d’emploi rattachés à cette agence seront ainsi reçus à l’espace Marañon de Saint-Jean-de-Luz. L’accueil du public sans rendez-vous se fera également au sein de ce site. Pour les entretiens entre les conseillers et les demandeurs d’emploi, le lieu sera précisé sur la convocation de ces derniers. Pour les entreprises, le dépôt des offres d’emploi se fera auprès de leurs conseillers habituels.