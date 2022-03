Pyrénées-Atlantiques : des touches de verdure dans les rues d’Anglet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Anglet, les allées du parc Bellay, les rues Henri-Renéric et Jean-Moulin ont fait l’objet de travaux de végétalisation.

La Ville d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) poursuit ses efforts pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. À ce titre, elle prévoit de végétaliser les espaces urbains et publics.

Pour le bien des personnes à mobilité réduite et celui des piétons, le revêtement des allées du parc Belay, situées avenue de Brindos, a été aménagé en enrobé végétal. Cela a permis de remodeler la butte de terre se trouvant près du terrain de jeux, afin d’éviter le risque de chute. Des aires de pique-nique, des terrains de pétanque et du mobilier urbain ont également été installés.

Par ailleurs, la rue Henri-Renéric a bénéficié d’un nouvel îlot de verdure. La Ville a en effet décidé d’y aménager un nouveau square de 1 700 m². Les travaux réalisés consistaient à créer un cheminement piéton, à planter des arbres fruitiers et à installer du mobilier urbain. Une aire de jeux est également prévue prochainement. Enfin, des espaces paysagers ont été aménagés dans la rue Jean-Moulin. Les travaux font suite à l’opération de réhabilitation de cette rue.